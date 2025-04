FLORA RICA: Inaugurada a nova sede do Grupamento Militar

Na segunda-feira (24), Flora Rica celebrou um marco para a segurança pública com a inauguração do novo Grupamento Militar. A cerimônia contou com a presença de autoridades do Executivo e Legislativo municipal, além de representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O evento foi marcado por homenagens aos policiais que atuam no município, incluindo aqueles que nasceram em Flora Rica e hoje exercem suas funções em outras localidades, bem como policiais aposentados que dedicaram anos de serviço à comunidade. Entre os homenageados, o tenente Fernando recebeu uma menção especial do prefeito, reconhecendo sua trajetória e compromisso com a cidade.

Com infraestrutura moderna e localização estratégica na avenida principal, a nova sede da Polícia Militar fortalece a segurança local, proporcionando melhores condições de trabalho para os agentes e reforçando a proteção à população.

A solenidade também teve um momento de reflexão conduzido pelo pastor Luis Carlos Mota, que realizou uma oração em prol da segurança e do bem-estar dos presentes. Ao final, os convidados participaram de um café da manhã especial oferecido pela Prefeitura.

Por Ass. de Imprensa

