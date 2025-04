FLÓRIDA: Fundo Social realiza venda de doce de mamão para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social

O Fundo Social de Flórida Paulista iniciou uma ação solidária para arrecadar recursos e apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social no município. A comunidade poderá adquirir deliciosos doces de mamão, produzidos artesanalmente, com o objetivo de destinar toda a arrecadação para ações e programas voltados ao auxílio de famílias em necessidade.

A venda dos doces de mamão já está acontecendo e é uma excelente oportunidade para contribuir com a causa, além de saborear um produto típico e saboroso. A iniciativa faz parte de uma série de ações do Fundo Social, que visa proporcionar apoio às pessoas que mais precisam, garantindo uma ajuda prática e eficaz.

COMO PARTICIPAR

Quem desejar colaborar pode adquirir os doces diretamente com os membros do Fundo Social e da Secretaria de Assistência Social. A população pode fazer a diferença comprando o doce e, dessa forma, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida de quem enfrenta dificuldades.

“Estamos imensamente gratos pela adesão da comunidade a essa ação tão importante. Cada doce vendido representa um gesto de solidariedade que nos aproxima mais de nossa missão de proporcionar dignidade e suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade. Convidamos todos a se juntarem a nós nessa corrente do bem, ajudando a transformar vidas e a fazer a diferença na nossa cidade”, afirmou a presidente do Fundo Social, Márcia Andriotti.

COMO AJUDAR

Além de comprar os doces, os cidadãos de Flórida Paulista também podem se engajar como voluntários, ajudar na divulgação ou fazer doações extras para o Fundo Social, contribuindo para que a ação tenha um impacto ainda maior.

Para mais informações, basta entrar em contato com o Fundo Social de Flórida Paulista pelo telefone (18)3581-1244 / (18)99607-8976 ou acompanhar as redes sociais da instituição para atualizações sobre a venda dos doces e outras iniciativas solidárias.

Por Redação