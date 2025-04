LUCÉLIA: Santa Casa implementa Protocolo de Manchester para melhorar atendimento aos pacientes

A partir do dia 1º de abril, a Santa Casa de Lucélia passará a adotar o Protocolo de Manchester no atendimento aos pacientes. O anúncio foi feito pela prefeita Tati Guilhermino em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual esteve acompanhada pelo Dr. Vinicius Paschoaleto (diretor clínico da Santa Casa), Sandra (diretora administrativa da unidade) e Laércio (secretário municipal de Saúde).

O Protocolo de Manchester é um sistema internacionalmente reconhecido que classifica os pacientes com base na gravidade do quadro clínico, garantindo que o atendimento ocorra de forma organizada e imparcial. O método é aplicado por enfermeiros treinados, que avaliam o paciente assim que ele chega à unidade e atribuem uma pulseira de cor correspondente ao nível de urgência do atendimento.

As cores das pulseiras e seus respectivos tempos de espera são: Vermelha: Atendimento imediato), Laranja (Atendimento em até 10 minutos), Amarela (Atendimento em até 60 minutos), Verde (Atendimento em até 120 minutos) e Azul: (Atendimento em até 240 minutos).

Com essa mudança, a Santa Casa busca oferecer um atendimento mais eficiente e justo, priorizando os casos mais graves e reduzindo riscos para os pacientes que necessitam de intervenção urgente.

A prefeita Tati Guilhermino e o diretor clínico Dr. Vinicius Paschoaleto destacaram que a implementação desse sistema faz parte de um esforço para aprimorar a qualidade da saúde no município. Eles também reforçaram o compromisso de ouvir a população e seguir buscando melhorias no atendimento da unidade hospitalar.

“A adoção do Protocolo de Manchester representa um avanço significativo para o sistema de saúde local, garantindo que os pacientes recebam um atendimento mais seguro e eficaz”, afirmou a prefeita Tati Guilhermino.

Por Redação