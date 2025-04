JUNQUEIRÓPOLIS: Deputado Federal Fernando Marangoni garante destinação de recursos

No dia 23 de março, aconteceu na cidade de Inúbia Paulista um encontro político regional com a presença do deputado federal Fernando Marangoni, representante do Oeste Paulista na Câmara Federal. Compareceram prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas de diversas cidades da Nova Alta Paulista.

O deputado federal Fernando Marangoni em seu discurso garantiu a destinação de recursos para os municípios da região e solicitou aos prefeitos, que realizem o cadastro de projetos junto ao Governo Federal para que sua assessoria possa ajudar na liberação de recursos através do Orçamento da União.

No encontro político, o prefeito de Junqueirópolis esteve presente juntamente com o presidente do partido União Brasil local, Alex.

Neto Furini em sua conversa com o deputado Fernando Marangoni solicitou recursos financeiros para diversos setores, explicando algumas ações prioritárias.

O deputado Fernando Marangoni garantiu a destinação de verba no valor de R$ 400 mil, sendo que o setor será priorizado pelo prefeito junto a sua assessoria no escritório político regional em Presidente Prudente.

Neto Furini ressaltou a parceria com o deputado Fernando Marangoni que já destinou recursos para Junqueirópolis no setor de Saúde e que garantiu que novas verbas serão liberadas.

Por Redação