ADAMANTINA: Administração apresenta pedido ao Governo do Estado para construção de Anel Viário

Durante a última reunião ordinária da Amnap (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista), em Osvaldo Cruz, o prefeito José Tiveron (NOVO) entregou ofício ao secretário estadual de governo e relações institucionais Gilberto Kassab sobre a construção de um Anel Viário em Adamantina.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Jornal Folha Regional junto à Administração Municipal, esse documento inicialmente não especificava local, somente destacava a necessidade da obra e solicitava a destinação de recurso para o investimento.

“Estamos trabalhando para entregar o projeto junto ao Governo do Estado de São Paulo. Com um novo Anel Viário poderemos abrir mais oportunidades de áreas industriais que não sejam vinculadas apenas as margens da Rodovia [Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294], bem como em outras áreas da cidade, trazendo segurança e desenvolvimento”, disse Tiveron.

Havia um projeto protocolado no Estado pela gestão anterior para a construção também de Anel Viário entre a SP-294 – com entrada depois da Base da depois da Polícia Rodoviária em Adamantina – e a Vicinal Moisés Justino da Silva, acesso Adamantina/Lucélia – com saída a poucos quilômetros do Bela Vista. Porém, não foi concretizado.

“Nessa nossa conversa, o Kassab abriu a agenda para nós e pediu que marquemos uma audiência na Secretaria dele, em São Paulo, para tratar sobre o assunto. E vamos batalhar por essa conquista”, informou o prefeito.

Por Folha Regional Adamantina