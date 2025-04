FLÓRIDA: Deputado destinará recursos de R$ 300 mil para climatização de escola e creche

No último dia 23 de março, aconteceu na cidade de Inúbia Paulista um encontro político regional com a presença do deputado federal Fernando Marangoni, representante do Oeste Paulista na Câmara Federal. Compareceram prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas de diversas cidades da Nova Alta Paulista.

De Flórida Paulista, esteve presente os vereadores Wilson Martins, Sócrates Adalberto da Costa e Wellingheton Ghidini (Boi), como também, o secretário de Esporte Cultura e Lazer, Fausto Tavolini, representando o prefeito José Andriotti e o ex-vereador e ex-vice-prefeito Nei Gazola que trabalha representando o deputado na região.

O deputado federal Fernando Marangoni em seu discurso garantiu a destinação de recursos para os municípios da região e solicitou aos municípios, que realize o cadastro de projetos junto ao Governo Federal para que sua assessoria possa ajudar na liberação de recursos através do Orçamento da União.

Em conversa com o deputado Fernando Marangoni, os vereadores Boi, Sócrates e Wilson Martins, solicitaram recursos para a climatização das salas de aulas da Emef Octaviano José Correa e creches municipais.

O deputado Fernando Marangoni de imediato assumiu o compromisso que irá atender o pedido dos vereadores e viabilizará recursos financeiros no valor de R$ 300 mil para a climatização da escola Octaviano e creches.

Os vereadores Boi, Sócrates e Wilson Martins, agradeceram ao deputado Fernando Marangoni pelo atendimento do pedido e também ao ex-vice-prefeito Nei Gazola pelo apoio.

