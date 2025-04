FAI abre edital para seleção de projetos de iniciação científica

Com o objetivo de despertar a vocação científica e incentivar talentos entre estudantes de graduação, o Centro Universitário de Adamantina, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG), abriu edital nº16/2025 que visa a seleção de projetos de Iniciação Científica nas modalidades PIBIC/CNPq, PIBIC/FAI e PIBIC/voluntário, com vigência de agosto de 2025 a julho de 2026.

As inscrições estão disponíveis até 1º de maio, por meio da Central Docente no site institucional. O edital, que faz parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, contempla as áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Agrárias e Exatas, e Medicina.

Os projetos selecionados receberão incentivos financeiros, com bolsas de R$700 para alunos e horas/aula semanais para professores orientadores, nas modalidades PIBIC/CNPq e PIBIC/FAI. Além disso, a modalidade PIBIC/voluntário oferece a oportunidade de participação sem bolsa, com certificação de Iniciação Científica e horas/aula semanais para os professores.

Os projetos devem ser originais e aplicáveis local ou regionalmente, demonstrando relevância para a comunidade; cada professor orientador, docente efetivo com titulação mínima de mestre, poderá orientar até dois projetos, indicando um aluno orientado e até três alunos voluntários; os alunos interessados devem estar regularmente matriculados e não cursando o último ano de graduação em 2025, além de possuírem frequência mínima de 75% e notas médias iguais ou superiores a sete.

A classificação das propostas está prevista para 6 de junho, com possibilidade de interposição de recurso entre os dias 6 e 9 de junho.

O resultado será divulgado em 14 de junho, e a homologação do edital ocorrerá no dia seguinte.

A avaliação dos projetos será realizada em duas fases, abrangendo a análise do projeto de pesquisa e a avaliação da prova de títulos do docente orientador.

Mais informações estão disponíveis no edital nº 016/2025.