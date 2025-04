EXPOCAMDA 2025: a maior feira de agronegócio do oeste paulista começa hoje

Por meio de mais uma iniciativa inovadora, a cooperativa agropecuária Camda realiza nos dias 2 e 3 de abril, na fazenda experimental em Adamantina, a EXPOCAMDA 2025.

Neste ano, com um formato completamente remodelado, o propósito principal é levar ao cooperado tudo que a agricultura e pecuária tem de mais moderno para que ele, desta forma, tome as melhores decisões para obter alta rentabilidade em sua propriedade rural.

Para isso, serão apresentadas as principais ferramentas – tecnologia de produto e equipamentos – para que o produtor possa otimizar seu ativo rural. Tudo isso com informações atualizadas e pautadas em pesquisa – que é o que a Camda realiza de mais importante ao cooperado.

Neste encontro, estarão mais de 60 das principais e maiores empresas de defensivos químicos, fertilizantes, varejo, foliares e sementes, além de fornecedores do ramo pecuário com o que tem de mais inovador em tecnologia e com condições comerciais especiais.

“Entendemos que o momento demanda cautela e análise de investimento e a EXPOCAMDA 2025 vem com a finalidade de ajudar o produtor a escolher o que tem de melhor, pois o cooperado sempre seguirá produzindo, semeando a terra e construindo o futuro”, apontou Césio Lemos, gerente de marketing Camda.

Durante os dois dias ocorrerão palestras renomadas levando conhecimento de qualidade ao agropecuarista, além da feira comercial, campo experimental agrícola e pecuária, workshops, test drive de caminhonetes e equipamento, exposições e drone show (local dedicado especialmente para apresentar tudo sobre esta nova tecnologia de aplicação).

Participe você também: dias 2 e 3 de abril, na fazenda experimental da Camda em Adamantina. “Lembrando que o dia 3 é exclusivo ao cooperado. No dia 2 o evento é aberto a toda população e traremos um dos maiores influenciadores do agro nas redes sociais”, comentou Césio convidando toda a região.

Por Comunicação Camda