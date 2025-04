ADAMANTINA: Início das obras na ligação entre o Jardim Brasil e o Itamarati está agendado para maio

Interrompida há seis meses – depois de ser iniciada em setembro durante a campanha eleitoral pela administração anterior, e paralisada logo em seguida – as obras de pavimentação do prolongamento da Rua Sergipe, ligação entre o Jardim Brasil e o Parque Itamarati, agora tem prazo para serem retomadas: “A previsão é que seja iniciada no mês de maio”, informou a Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Planejamento ao Jornal Folha Regional na última terça-feira (25).

A a primeira fase será a implantação da estrutura de drenagem no local, com a instalação das galerias de águas pluviais. Inclusive, para a execução desse serviço o material já foi adquirido. E a mão de obra ocorrerá por conta da própria Secretaria de Obras.

As únicas ações desenvolvidas pela gestão passada no trecho que liga os dois bairros foram somente a limpeza e terraplanagem do solo.

“Após a drenagem, será necessário executar a pavimentação. Para isso, será aberto processo licitatório para contratação da empresa. O custo aproximado é de R$400 mil e os recursos para a pavimentação são provenientes de uma emenda parlamentar destinada ao município pelo deputado estadual Leonardo Siqueira (NOVO) no valor de R$250.000,00 e o excedente do valor será contrapartida municipal”, relatou a Prefeitura à reportagem.

O projeto original de pavimentação prevê, além da implantação das galerias, a construção de guias, sarjetas e calçadas e instalação de iluminação pública.

Por Folha Regional Adamantina