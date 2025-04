IRAPURU: Vereadores visitam Senai em Prudente em busca de cursos de capacitação

Um grupo de vereadores de Irapuru esteve em Presidente Prudente para conhecer de perto os cursos de capacitação oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O objetivo principal da visita foi avaliar a possibilidade de trazer esses cursos para a população irapuruense, promovendo melhores condições de qualificação profissional, facilitando a entrada no mercado de trabalho e incentivando a geração de renda local.

A comitiva foi composta pelo presidente da Câmara Municipal, Derval Lyrio, e pelos vereadores Zé Carlos, Márcia, Joyce e Janaina. Durante a visita, foram recepcionados pelo coordenador do Senai, André, que apresentou as instalações e explicou sobre a oferta dos cursos.

Os vereadores tiveram a oportunidade de conhecer de perto as oficinas de panificação, eletrônica, torno e mecânica de motores, setores que são de grande relevância para a qualificação profissional da comunidade.

Em entrevista ao jornal e site Folha Regional, o presidente da Câmara Derval Lyrio, destacou que a visita foi extremamente produtiva e esclarecedora. Segundo ele, o coordenador André explicou os procedimentos necessários para viabilizar a oferta desses cursos em Irapuru. “Esperamos que, em breve, com o apoio da Prefeitura, possamos oferecer algumas opções para a população”, afirmaram os vereadores.

A iniciativa reforça o compromisso dos representantes do legislativo municipal com a educação profissional e o desenvolvimento econômico local. A expectativa é que, com o envolvimento da Prefeitura e possíveis parcerias, os cursos do Senai possam ser disponibilizados em Irapuru, beneficiando moradores interessados em aprimorar suas habilidades e ingressar no mercado de trabalho com mais qualificação.

