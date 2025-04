LUCÉLIA: Diretoria que deixa Conseg apresenta prestação de contas sobre câmeras de monitoramento

A diretoria que deixou a coordenação dos trabalhos do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Lucélia, presidida por Marcos Lima, realizou uma prestação de contas referente as câmeras de monitoramento e os recursos financeiros para que o sistema seja colocado em funcionamento.

O projeto inicial, financiado por doações feitas pela empresa Olmyx (antiga YES), tem como principal objetivo reforçar a segurança pública e apoiar as atividades comerciais.

Mediante as tratativas realizadas entre o órgão e a diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Lucélia (ACE), ficou firmado o acordo para que a ACE administre a instalação dos equipamentos e o emprego dos recursos financeiros repassados pelo Conseg.

Foram entregues para a entidade, através de sua presidente Grace Hernandez, 12 câmeras da marca Intelbras e R$ 4.965,00.

A iniciativa conta com o respaldo da antiga diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), bem como das Polícias Civil e Militar. Representantes dessas instituições assinaram o termo de consentimento, demonstrando apoio ao projeto e reforçando seu compromisso com a segurança da população.

A ACE e o Conseg destacaram que o sistema de monitoramento apresentará impactos positivos na cidade, auxiliando no combate à criminalidade e proporcionando maior sensação de segurança para comerciantes e moradores.

A expectativa é de que novas parcerias sejam firmadas para a instalação e uma possível expansão do sistema de segurança, beneficiando ainda mais a comunidade de Lucélia.

Em conversa com nossa reportagem, Marcos Lima, Nilton Vilas Boas e Elias Fortunato (presidente, vice-presidente e secretário do Conseg, respectivamente), destacaram que a entrega dos equipamentos finaliza um ciclo de dedicação à segurança da comunidade de Lucélia.

Eles também aproveitaram para desejar sucesso para a nova diretoria e se colocaram à disposição para colaborar no que for necessário visando o bem-comum da população da Capital da Amizade.

Por Redação

