FLORA RICA: Prefeito anuncia liberação de R$ 150 mil para a Saúde em encontro com assessor do deputado Rogério Santos

O prefeito de Flora Rica, Fábio Florentino de Faria, reuniu-se no mês de março em seu gabinete na Prefeitura, com Valtinho, assessor do deputado estadual Rogério Santos, para tratar de investimentos no município. O encontro, intermediado pelo vereador Carlos Bezerra e pelo ex-deputado Reinaldo Alguz, resultou no anúncio da liberação de R$ 150 mil para a saúde, recurso proveniente de uma emenda parlamentar.

O montante será destinado ao fortalecimento dos serviços de saúde de Flora Rica, garantindo melhorias no atendimento à população.

Para o prefeito Fábio, a conquista representa um avanço significativo e reflete o compromisso dos parlamentares com Flora Rica. “Agradeço imensamente ao deputado Rogério Santos por essa importante emenda, que vem em um momento fundamental para nossa cidade. Também estendo meu agradecimento ao vereador Carlos Bezerra e ao ex-deputado Reinaldo Alguz, que foram essenciais nessa interlocução. Esse recurso vai fortalecer nossa rede de saúde, garantindo mais qualidade no atendimento à nossa população”, declarou o prefeito.

Por Assessoria

