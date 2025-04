Ossada humana é encontrada em Adamantina com indícios de ritual de magia negra

Uma ossada humana foi encontrada na manhã desta quinta-feira (3), sob uma ponte próxima à antiga Adacouro, na zona rural de Adamantina. O caso está sendo investigado pelas autoridades.



De acordo com informações preliminares, obtidas de forma extraoficial, a polícia foi acionada para averiguar a situação e, ao chegar ao local, identificou o que aparentava ser restos mortais humanos. Próximo à ossada, foram encontrados objetos comumente associados a rituais de magia negra.



Policiais Militares, Civis e a Perícia Científica compareceram ao local para realizar os procedimentos investigativos. O local foi isolado para a coleta de evidências e para a remoção dos restos mortais, que serão submetidos a exames.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O caso segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações. (Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Arquivo)