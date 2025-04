PACAEMBU: Vereador Danilo reivindica na Câmara melhorias para segurança no trânsito

Em sessão da Câmara Municipal de Pacaembu, o vereador Danilo Alcides Santos Cruz (Danilinho), apresentou Indicações para a Prefeitura Municipal visando a implantação de melhorias no trânsito visando garantir melhor segurança e conforto aos motoristas e pedestres.

A primeira Indicação o vereador solicita à Prefeitura, que em conjunto ao CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança), busque a implantação de redutores de velocidade ou lombadas nas principais vias do Conjunto Habitacional “Walter e Mercedes Constenaro”, especialmente nas Avenidas Santo Moraes Zanetti, Anardino Lino de Oliveira, João Toda, Mário Toda e Dra. Cilene Felipe.

Ressaltou o vereador que a solicitação se justifica pelo fato de o bairro ser relativamente novo, com poucos anos de existência, tendo uma população composta principalmente por famílias, incluindo muitas crianças e idosos. Dada a pavimentação e as vias largas, o bairro sofre com os condutores que imprimem altas velocidades, colocando em risco a segurança dos pedestres. “Para garantir uni ambiente mais seguro e controlar o transito de forma eficiente, e essencial a instalação de redutores de velocidade no local.

Outra Indicação apresentada pelo vereador Danilinho, solicita à Prefeitura que em conjunto como CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança), estude a possibilidade de criar um estacionamento exclusivo para motos, devidamente sinalizado, na Rua Amador Rodrigues próximo ao número 933, com a finalidade de melhor atender à demanda de estacionamento das motos dos alunos da academia de musculação que se localiza no entorno. “É importante organizar o espaço e garantir uma infraestrutura adequada para essa rotatividade frequentemente observada nesse ponto da referida via”, afirmou o vereador Danilinho.

Por Redação