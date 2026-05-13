Vigília reúne Consagração a São Miguel e Festival de Música em Presidente Prudente neste sábado

O Instituto Hesed, em parceria com o Summer Night, preparou 12 horas de vigília na consagração da diocese de Presidente Prudente-SP ao arcanjo São Miguel. O evento começa neste sábado (16/05), às 18h e só termina no domingo às 6h, no Recinto de Exposições Jacob Tosello.

Na programação, shows com nomes de destaque da música católica como Colo de Deus, Fraternidade São João Paulo II, Gerados pela Imaculada e Juninho Cassimiro. A imagem peregrina de São Miguel Arcanjo, trazida pelo Instituto Hesed do Santuário de Monte Gargano, na Itália, será acolhida pelos fiéis às 23h30 e a Santa Missa, com a consagração da Diocese de Presidente Prudente, será presidida pelo seu bispo, Dom Benedito Gonçalves dos Santos, à meia noite.

A última atração vai começar às 4h, a tradicional oração do Rosário da Madrugada, conduzida pelo Instituto Hesed, que diariamente reúne ao menos 200 mil pessoas pelas redes sociais e emissoras de televisão para adorar a Jesus na Eucaristia e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Presenças confirmadas dos irmãos Maria Raquel, Maria Joana, Gabriel Maria, Edwiges Maria e Maria Gorette.

Apesar da entrada ser gratuita, os participantes devem obter o ingresso na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/…/summer-night-a…/3382740… ) e são convidados também a levar alimentos não perecíveis que serão destinados a instituições beneficentes da região. O megaevento também poderá ser acompanhado “ao vivo” pelas redes sociais do Instituto Hesed.

A Grande Reconquista

Desde julho do ano passado (2025), o Instituto Hesed promove a peregrinação da Imagem de São Miguel Arcanjo, numa campanha nacional intitulada “A Grande Reconquista” – Quem como Deus -, que busca reacender a fé do povo brasileiro e consagrar famílias e dioceses à proteção do Arcanjo.

A peregrinação da imagem, abençoada na Itália, no mais antigo santuário dedicado ao arcanjo São Miguel no ocidente, já passou por 23 cidades brasileiras, em 12 estados e o Distrito Federal. Foram percorridos mais de 16 mil quilômetros e reunidos mais de 400 mil pessoas em momentos de fé e devoção. Presidente Prudente é a oitava diocese do estado de São Paulo a receber a imagem do arcanjo que, depois, estará em Marabá-PA, no próximo dia 29 de maio.

Instituto Hesed

O Hesed é um instituto de vida religiosa católico, fundado em 1997 em Fortaleza-CE, com a missão de conduzir as pessoas à oração e à adoração, formando-as para uma intimidade com Deus. Sua espiritualidade é Eucarística e Mariana.

Tem como carisma viver e propagar as Misericórdias do Senhor e a devoção aos Santos Anjos, sendo hoje uma das principais referências de espiritualidade, oração e evangelização no Brasil.

Por meio de transmissões diárias que alcançam milhões de fiéis, o Instituto tem promovido, há seis anos, um intenso movimento de retorno à oração, à vida sacramental e à identidade cristã.

Além da evangelização digital, o Instituto Hesed mantém forte atuação social por meio do Projeto Ágape, que atende mensalmente 2.500 famílias, distribui 4 mil cestas básicas por mês (totalizando cerca de 50 toneladas de alimentos), realiza visitas semanais a presídios e promove ações como almoço comunitário, café dos idosos, festas para crianças e oficinas de leitura.

SERVIÇO

Peregrinação da Imagem Oficial de São Miguel Arcanjo – Missão do Instituto Hesed

Data: 16 de maio de 2026

Horário: A partir das 18h

Local: Recinto de Exposições Jacob Tosello em Presidente Prudente-SP

Rodovia Raposo Tavares, Km 563

Mais informações:

Instagram: @‌irkelly_institutohesed_oficial | @‌exercitodesaomiguel_

Site: http://institutohesed.org.br

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