Menino de 13 anos morre após sofrer mal súbito durante jogo de futebol no Parque do Povo, em Presidente Prudente

Um menino, de 13 anos, faleceu nesta terça-feira (12) após sofrer um mal súbito durante um jogo de futebol no campo do Parque do Povo, em Presidente Prudente.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Same), testemunhas disseram que o adolescente caiu repentinamente e foram realizadas manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP).

Além disso, a Unidade de Suporte Avançado (USA) foi acionada e encaminharam o garoto ao Hospital Regional (HR), onde não resistiu.

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Segundo populares, o menino mora há quatro anos em Presidente Prudente com o pai, a madrasta e a avó, entretanto, sua família é de Pirapozinho.

Conforme familiares, o menino não tinha histórico de doenças cardiovasculares.

O velório de Nícolas Pereira Carvalho ocorre às 15h na Casa de Velório Athia, em Pirapozinho.

O sepultamento está previsto para esta quinta-feira (14), às 9h, no Cemitério Municipal de Pirapozinho.

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Socorro

Conforme as informações colidas com o gerente do posto de combustíveis que ajudou no socorro, ele disse que a movimentação foi por volta das 16h, quando notaram que muitas pessoas estavam entrando no campo.

Os funcionários foram até o local e viram que estavam tentando reanimar o menino.

O homem também disse que, aparentemente, a pessoa que estava fazendo essa reanimação era um médico que estava próximo ao local.

O menino recebeu massagens cardíacas e adrenalina até que, em um certo momento, ele foi reanimando e posto na ambuLância, onde foi encaminhado ao hospital. (Por: Ifronteira)

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