Incêndio atinge residência no Jardim Bela Vista em Flórida Paulista

Um incêndio em residência mobilizou moradores e equipes da Prefeitura e Defesa Civil na tarde desta quarta-feira em Flórida Paulista. A ocorrência foi registrada na Rua Arapongas, no Jardim Bela Vista.

Segundo informações apuradas no local, populares iniciaram os primeiros trabalhos de combate às chamas antes da chegada das equipes da Prefeitura e Defesa Civil, tentando conter o avanço do fogo e evitar danos ainda maiores ao imóvel.

A ação contou com um caminhão-tanque da Prefeitura para auxiliar no combate ao incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros de Adamantina também prestaram apoio na ocorrência.



De acordo com as informações preliminares, aproximadamente metade da residência foi atingida pelas chamas. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.



Após o controle do incêndio, um engenheiro da Prefeitura deverá realizar uma avaliação técnica no imóvel para analisar as condições estruturais da residência e os riscos no local.