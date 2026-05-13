Em via pública, homem é assassinado a tiros em Presidente Prudente

Um homem, de 68 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (13) na Rua 43 do Conjunto Habitacional João Domingo Netto, em Presidente Prudente.

A vítima foi atingida por quatro disparos na região da cabeça e do peito.

De acordo com a Políca Militar, o homem foi encontrado morto em via pública, em frente a uma residência.

Quando o crime ocorreu, por volta das 6h20, os populares apenas ouviram os disparos e acionaram os militares.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Same) foi até o local e constatou a morte.

Ainda conforme os policiais, a autoria e a motivação continuam desconhecidas.

A arma não foi localizada.

Segundo a Polícia Civil, durante as diligências iniciais, foi localizado no bolso da vítima um documento pessoal e, no interior damochila, uma carteira, o que possibilitou sua identificação.

A vítima possuía registros de passagens anteriores pela polícia.

Os familiares informaram não ter conhecimento se a vítima possuía desavenças com terceiros ou se sofria ameaças.

A Polícia Civil investiga o caso. (Por: Ifronteira)

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