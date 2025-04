FLÓRIDA: Promoção do Dia das Mães no comércio sorteará R$ 4 mil em vales compras

Está sendo realizada pela Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista, a ACIFP, a tradicional promoção Dia das Mães no comércio da Cidade Amizade.

As lojas participantes estão distribuindo cupons aos clientes, que vão ter a chance de concorrer aos R$ 4 mil, em vale-compras, divididos em seis prêmios.

No primeiro e segundo sorteio, serão distribuídos R$ 1 mil para cada contemplado. Os ganhadores de 3º a 6º lugar, vão receber R$ 500 em vale-compras.

A Associação Comercial de Flórida Paulista conta com a Prefeitura e a Câmara Municipal como parceiras em mais uma ação que visa estimular as compras no comércio local.

“Mais um ano realizamos essa ação com o intuito de incentivar e beneficiar os consumidores do comércio floridense. Destacamos a adesão de diversas empresas, que acreditam em nosso trabalho e no impacto positivo dessa iniciativa”, afirmou Murilo Ricardo, presidente da ACIFP.

O sorteio será realizado no dia 12 de maio, com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional.

Por Redação

