LUCÉLIA: Paróquia Sagrada Família divulga programação da Semana Santa

A Paróquia Sagrada Família de Lucélia, divulgou a programação referente a Semana Santa, que começa no Domingo de Ramos.

No dia 13 de abril, domingo, às 8 horas haverá Missa de Ramos com procissão e benção dos ramos. O Domingo de Ramos é uma celebração cristã que marca o início da Semana Santa. É uma data que relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, onde foi acolhido por uma multidão. No mesmo dia, só que às 19h00 haverá também Missa de Ramos, porém sem a procissão.

No dia 15 de abril (terça-feira, às 19h30 terá Missa dos Santos Óleos na cidade de Osvaldo Cruz.

No dia 16 de abril (quarta-feira) às 19h30 na igreja matriz celebração das 07 dores de Maria. No dia 17 de abril (quinta-feira), às 19h30 na igreja matriz, Tríduo Pascal – Ceia do Senhor e Lava Pés e após, missa adoração.

Na Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, Paixão do Senhor às 15h00 e procissão do senhor morto.

No dia 19 de abril, sábado, na Paróquia Sagrada Família vigília Pascal às 19h00.

No domingo, 20, às 7h30 na Capela São José, Páscoa do Senhor com Missa. No mesmo dia, às 9h00 e às 19h00 na Igreja Matriz, Missa da Páscoa do Senhor.

A Páscoa é uma das principais celebrações do cristianismo católico, que comemora a ressurreição de Jesus Cristo. É um período de reflexão e renovação, que marca o início de uma nova vida.

Por Marcos Vazniac