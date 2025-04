Morador esquece panela no fogão e apartamento pega fogo em Presidente Prudente

O início do combate ao fogo foi realizado pelo próprio morador, com o uso de extintor de incêndio e, posteriormente, com o uso do hidrante predial, terminou de ser extinto pelos bombeiros.

Conforme a corporação, foi desligado o fornecimento de gás do apartamento e o local foi vistoriado.

Não houve vítimas.