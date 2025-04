Polícia Militar de Osvaldo Cruz recupera 65 toneladas de soja furtadas no Tocantins

Na manhã desta terça-feira (8), a Polícia Militar de Osvaldo Cruz recuperou dois caminhões carregados com 65 toneladas de soja furtadas no estado do Tocantins. A ação ocorreu após denúncia e monitoramento da carga, que foi localizada no interior da empresa Granol Indústria Comércio e Exportação.

Segundo o representante da carga, a soja havia sido carregada indevidamente por um funcionário de uma empresa, que fraudou a nota de carregamento. Os motoristas dos caminhões alegaram desconhecer a origem ilícita da carga e afirmaram que aguardavam a documentação em um posto próximo à empresa.