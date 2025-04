FAI em destaque: 11 egressos são aprovados em residência médica em 2025

O Centro Universitário de Adamantina comemora uma conquista significativa: um número expressivo de egressos do curso de Medicina foi aprovado em programas de residência médica em 2025. Ex-alunos das turmas de 2023 e 2024 garantiram vagas em instituições de grande prestígio, como a Santa Casa de São Carlos, Santa Casa de Franca, Hospital Monumento (São Paulo), Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto e FAMEMA Marília.

Ao todo, 11 egressos foram aprovados nas áreas: Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Geral, Saúde da Família e Comunidade e Oftalmologia — reforçando a formação sólida e de excelência promovida pela FAI.

“Ver nossos ex-alunos conquistando vagas tão disputadas em programas de residência médica é motivo de grande orgulho. Isso mostra que estamos no caminho certo, investindo em ensino de qualidade, estrutura e docentes altamente qualificados”, afirma o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

A Pró-Reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fúlvia Souza Veronez, destaca que a conquista é resultado direto de uma gestão comprometida com a qualificação pedagógica e acadêmica.

“Temos investido fortemente em instrumentos e estratégias que preparam nossos alunos não apenas para os estágios e práticas clínicas, mas também para provas de residência e avaliações externas. A proposta pedagógica do curso está alinhada com as diretrizes curriculares nacionais e com as exigências do mercado, promovendo competências técnicas, científicas e humanas”, explica a Pró-Reitora de Ensino.

O coordenador do curso de Medicina da FAI, Prof. Me. Carlos Alberto dos Santos Filho, reforça que o desempenho dos egressos é fruto de um projeto educacional sólido, que reúne uma matriz curricular atualizada, um corpo docente qualificado e uma gestão acadêmica que acompanha de perto o desenvolvimento dos estudantes.

“Nosso curso foi concebido com uma ementa moderna e bem estruturada, que favorece o raciocínio clínico, a interdisciplinaridade e a integração entre teoria e prática. Temos uma equipe docente altamente comprometida, que não mede esforços para acompanhar cada aluno em sua trajetória. Essa conquista é coletiva e representa o reflexo de um trabalho consistente, sério e focado na excelência”, afirma o coordenador.

Entre os aprovados, a emoção é evidente. Juliana Lopes Zanichelli, aprovada em Saúde da Família e Comunidade na FAMEMA Marília, destacou o papel da FAI em sua formação humana e profissional. “Minha jornada na FAI foi marcada por aprendizados, desafios e conquistas, que moldaram não apenas minha formação acadêmica, mas também meu caráter e visão de mundo. Levo comigo um senso de pertencimento e orgulho imenso por ser parte da história do Centro Universitário de Adamantina”, declarou.

Marcos Vinícius de Morais, aprovado em Clínica Médica na Santa Casa de São Carlos, também celebrou sua trajetória. “Durante os meus dois últimos anos de graduação, tinha como objetivo alcançar a residência médica. Com muito esforço, dedicação e apoio da instituição e da minha família, consegui ser aprovado em três programas. Hoje, meu crescimento dentro da residência tem sido exponencial”, afirmou.

Aprovados em Residência Médica 2025 – Egressos FAI:

Clínica Médica

Letícia Poli Grecco (Turma 5 – Santa Casa de São Carlos)

Marcos Vinícius de Morais (Turma 5 – Santa Casa de São Carlos)

Paula Marques Bernardes (Turma 5 – Santa Casa de Ourinhos)

Ginecologia e Obstetrícia

Kamila Cristini Cabreira (Turma 5 – Santa Casa de São Carlos)

Patricia Rubinho Brandini (Turma 4 – Santa Casa de Franca)

Pediatria

Izabella Rodrigues Lopes (Turma 5 – Santa Casa de São Carlos)

Karen Caroline Cabreira (Turma 5 – Santa Casa de São Carlos)

Cirurgia Geral

Giovana Pesce Guastaldi (Turma 4 – Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto)

Saúde da Família e Comunidade

Juliana Lopes Zanichelli (Turma 4 – FAMEMA Marília)

Oftalmologia

Pedro Henrique Tarnonschi (Hospital Monumento – São Paulo)

O resultado reafirma o compromisso da FAI com a excelência acadêmica e a responsabilidade social na formação de médicos preparados para atuar com competência, ética e sensibilidade em diversos contextos da saúde.

Por Jesana Lima