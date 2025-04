IRAPURU: Vereadoras buscam recursos e projetos para o Setor de Esportes

No mês de março, aconteceu uma reunião importante para o desenvolvimento do esporte em Irapuru. O encontro ocorreu em Presidente Prudente e contou com a presença da representante da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, Coronel Helena Reis. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para fortalecer o setor esportivo no município.

Estiveram presentes no encontro o Diretor de Esportes da Prefeitura de Irapuru, Elvis, e as vereadoras Márcia Oliveira e Joyce Bastos. Juntos, eles protocolaram pedidos voltados às demandas esportivas da cidade, com o objetivo de impulsionar e expandir as atividades esportivas para a população.

Segundo as vereadoras e o diretor de Esportes, o encontro representa um avanço significativo para a comunidade. “Esse momento é um marco importante para o desenvolvimento das práticas esportivas em nossa região. A parceria entre as autoridades tem se mostrado essencial para o avanço das ações em benefício de nossa comunidade”, destacaram.

A busca por recursos para o esporte em Irapuru reflete o compromisso da administração municipal e do poder legislativo com a promoção de atividades físicas, lazer e qualidade de vida para os moradores. A expectativa é que, com o apoio do Governo do Estado, novos projetos e melhorias possam ser implementados para fortalecer o esporte no município.

