FLÓRIDA: Campanha de vacinação contra a gripe tem início nas UBSs

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe). A vacina está disponível em todas as cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e tem como foco principal a proteção dos grupos mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus da gripe.

A campanha segue as diretrizes do Ministério da Saúde e visa prevenir casos graves, internações e óbitos provocados pelo vírus influenza.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacina é segura, eficaz e uma das principais ferramentas para conter o avanço da doença.

Para receber a dose, é necessário comparecer à Unidade de Saúde de referência com um dos seguintes documentos: Carteira de Vacinação, Cartão SUS, CPF, Carteira de Identidade, CNH ou outro documento oficial com foto.

O enfermeiro responsável pela Vigilância Epidemiológica do município, Sérgio Leme, reforçou a importância da vacinação e destacou que “cabe ressaltar à população floridense que, em 2024, houveram 11 casos confirmados de Influenza tipo B em pessoas não vacinadas, fato nunca antes registrado no município, e que poderia ter sido evitado com a administração da vacina”, destacou.

Dúvidas podem ser sanadas e mais informações obtidas junto às unidades de saúde do município.

Por Redação

.