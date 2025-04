LUCÉLIA: Enfermeira que salvou bebê de 15 dias é homenageada pela Câmara

Câmara Municipal de Lucélia realizou na noite de segunda-feira (7), uma emocionante homenagem à enfermeira Vanessa Herrera, que recebeu uma Moção de Honraria e Louvor pelo seu ato heroico e exemplar no exercício da profissão ao salvar um recém-nascido de 15 dias de vida que estava engasgado.

A moção foi proposta pela vereadora Fernanda Crepaldi e aprovada por unanimidade por to-dos os parlamentares da Casa, como reconhecimento à atuação da profissional no dia 14 de março de 2025, quando salvou a vida do pequeno Ravi. A criança chegou à unidade de saúde nos braços da avó, Sra. Cilene, em estado de engasgamento com leite. Com extrema agilidade e preparo técnico, a enfermeira conseguiu reverter o quadro e garantir a vida do recém-nascido.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito da cidade de Adamantina, José Carlos Tiveron, acompanhado da esposa Adelisa, o chefe de gabinete da Prefeitura de Adamantina, Tenente Alcântara, e sua esposa Vilma Ghelsi e da prefeita de Lucélia, Tati Guilhemino.

Também estiveram presentes membros da equipe da Estratégia Saúde da Família “Gumercindo de Brito”, colegas de trabalho, familiares e amigos da homenageada, que prestigiaram este momento especial.

A noite foi marcada por palavras de gratidão, emoção e reconhecimento.

A Câmara Municipal de Lucélia ressaltou o orgulho em valorizar aqueles que, como Vanessa Herrera, fazem a diferença na vida das pessoas através do cuidado, do conhecimento e da empatia.

Por Câmara / FOTOS: Roberta Bernardinelli

.