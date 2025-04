JUNQUEIRÓPOLIS: Moradores acompanham sessão da Câmara Municipal

Na noite de 07 de abril (segunda-feira), foi realizada a 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Junqueirópolis, com a presença significativa de moradores do Bairro Jardim Primavera, que acompanharam os trabalhos legislativos em busca de melhorias para sua comunidade.

A mobilização se deu em razão de uma indicação apresentada ao Executivo Municipal, que solicita a revitalização do Centro Comunitário do Jardim Primavera, o recapeamento das vias do bairro e a ampliação da iluminação pública no sistema de lazer local. A proposta visa promover a integração comunitária e melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.

Durante a sessão, também foram aprovados três Projetos de Lei Complementar de autoria do Poder Executivo:

-Projeto de Lei Complementar nº 013/2025 – Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.250,00, destinado a cobrir despesas da Secretaria da Câmara Municipal PLC 13-25.

-Projeto de Lei Complementar nº 014/2025 – Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 250.000,00, para contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, roçagem, recolhimento e remoção de entulhos PLC 14-25.

-Projeto de Lei Complementar nº 015/2025 – Altera o valor do crédito adicional suplementar previsto na Lei Complementar nº 1203, de 02 de abril de 2025, ajustando-o para R$ 290.000,00, destinado a atender despesas com material de consumo, vencimentos de pessoal, equipamentos e outras necessidades do Fundo Municipal de Assistência SocialPLC 15-25.

A sessão reafirmou o papel da Câmara Municipal como espaço de diálogo entre o poder público e a população, promovendo a análise de medidas administrativas e o encaminhamento de demandas comunitárias por meio de instrumentos legislativos.

Por Henrique Borges/Câmara Municipal