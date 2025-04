Jovem peão de Pacaembu participa de tradicional rodeio em Três Lagoas (MS)

O jovem peão Kaue Araújo, de apenas 16 anos, natural de Pacaembu, vai representar a cidade na 12ª edição do Rodeio Vida Eterna, um dos eventos mais tradicionais do Mato Grosso do Sul, que será realizado entre os dias 10 a 12 de abril, na cidade de Três Lagoas.

Competidor na categoria montaria em touros, Kauê Araújo Araújo já chama atenção por sua determinação e talento, mesmo tão jovem. Ele é filho de Daiane Cristina dos Santos e Danilo Mororó, e neto de Adão Azeredo, conhecido peão na modalidade de montaria em cavalos. A paixão pelas arenas, portanto, já corre no sangue da família, e Kauê Araújo dá continuidade a essa tradição com o apoio e incentivo dos seus familiares.

Com treinos constantes e muita dedicação, Kauê Araújo busca se destacar entre os competidores do rodeio amador, uma vitrine importante para jovens talentos que almejam uma car-reira no circuito profissional de rodeios. Para ele, estar entre os participantes do Rodeio Vida Eterna é um passo significativo, não só pelo prestígio do evento, mas também pela oportunidade de mostrar seu potencial a um público mais amplo.

Além da competição, o evento em Três Lagoas é conhecido por reunir grandes nomes do rodeio nacional, além de atrações culturais e musicais, movimentando a economia e o turismo da região. A participação de Kauê Araújo representa também o fortalecimento da tradição caipira e do esporte rural, muito valorizado no interior do Brasil.

A comunidade de Pacaembu torce pelo sucesso do jovem peão, que, com garra e coragem, já começa a escrever sua história nas arenas. Que Kauê Araújo consiga levar com orgulho o nome de Pacaembu para os quatro cantos do país.

Por Redação