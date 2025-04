OSVALDO CRUZ: Operação cumpriu 26 mandados, apreendeu drogas, 17 celulares e quase R$ 5 mil

Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Civil deflagrou uma megaoperação contra o tráfico de drogas em Osvaldo Cruz, Adamantina, outras cidades do estado de São Paulo e também no estado do Paraná. A ação é um desdobramento de uma investigação iniciada há cerca de dois anos, após a prisão em flagrante de uma mulher com aproximadamente 250 quilos de maconha.

A operação envolveu 112 policiais civis e contou com o apoio de 30 viaturas, mobilizando equipes das Delegacias Seccionais de Adamantina, Dracena, Assis, Presidente Venceslau, Presidente Prudente e da DEIC de Presidente Prudente.



Durante o cumprimento dos 26 mandados de busca e apreensão, foram apreendidos 17 aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 4.910, cerca de 140 gramas de maconha e uma balança de precisão. A droga foi localizada em um terreno baldio. Apesar do material apreendido, ninguém foi preso na operação.

Segundo a Polícia Civil, as diligências fazem parte de um trabalho contínuo de combate ao tráfico de entorpecentes na região, com foco na identificação e desarticulação de redes criminosas.

A investigação segue em andamento e novas fases da operação não estão descartadas.