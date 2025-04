JUNQUEIRÓPOLIS: Semana Santa tem início domingo na Paróquia Santo Antônio

A Paróquia Santo Antônio de Junqueirópolis divulgou a programação oficial da Semana Santa 2025, com diversas celebrações e procissões que convidam os fiéis a vivenciarem com fé e reflexão os momentos mais importantes da liturgia cristã. A programação teve início no Domingo de Ramos, 13 de abril, e segue até o Domingo da Páscoa, 20 de abril.

Confira a agenda completa:

DOMINGO DE RAMOS (13/04)

08h00 – Procissão de Ramos saindo da Praça Álvaro Oliveira Junqueira, seguida de missa na Matriz.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt

18h30 – Segunda procissão de Ramos, também saindo da Praça Álvaro Oliveira Junqueira, seguida de missa na Matriz.

Coleta da Solidariedade (CF 2025).

SEGUNDA-FEIRA SANTA (14/04)

15h00 – Terço da Misericórdia na Comunidade Sagrado Coração de Jesus.

19h30 – Via-sacra na Matriz.

TERÇA-FEIRA SANTA (15/04)

06h00 – Procissão Penitencial saindo da Praça Álvaro Oliveira Junqueira, seguida de missa na Matriz.

19h30 – Missa dos Santos Óleos (em Osvaldo Cruz).

19h30 – Terço na Matriz.

QUARTA-FEIRA SANTA (16/04)

07h00 – Missa.

19h30 – Procissão do Encontro:

Mulheres saem do Ginásio de Esportes com a imagem de Nossa Senhora das Dores.

Homens saem da “Curva do S” com a imagem do Senhor dos Passos.

Encontro na Matriz.

QUINTA-FEIRA SANTA – Ceia do Senhor (17/04)

20h00 – Missa da Instituição da Eucaristia na Matriz.

Vigília Eucarística durante toda a noite na Matriz.

SEXTA-FEIRA SANTA – Paixão do Senhor (18/04)

Dia de jejum e abstinência.

Coleta para os Lugares Santos.

14h30 – Vigília Eucarística.

15h00 – Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo e Adoração da Cruz.

18h00 – Teatro “Paixão de Cristo” com procissão e veneração do Senhor Morto na Matriz.

SÁBADO SANTO – Vigília Pascal (19/04)

20h00 – Vigília Pascal com a Celebração do Fogo Novo e Proclamação da Ressurreição de Jesus Cristo na Matriz.

DOMINGO DE PÁSCOA – Ressurreição do Senhor (20/04)

08h00 – Procissão da Ressurreição saindo da Matriz, seguida de Missa das Crianças.

09h30 – Batizados (Equipe Responsável: Comunidade Sagrado Coração de Jesus).

19h00 – Missa.

“A comunidade é convidada a participar ativamente de cada momento, renovando sua fé na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo”, convidou o Pe. José Ribeiro.

Reportagem: Folha Regional Net – Foto: Reprodução / Tiago Correia – Google

