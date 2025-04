Motorista sofre acidente na vicinal que liga Adamantina e Lucélia

Um acidente registrado na manhã deste sábado (12) interditou parcialmente a Vicinal Moyses Justino da Silva, que liga os municípios de Adamantina e Lucélia.

De acordo com informações e imagens enviadas ao jornalismo Folha Regional NET, um veículo de passeio colidiu violentamente contra um poste de energia, a poucos metros da ponte sobre a linha férrea.

No interior do carro, um homem aparece consciente e orientado, aguardando a chegada da equipe de socorro. Ainda não há informações oficiais sobre seu estado de saúde, mas testemunhas afirmam que ele apresentava sinais de lucidez no momento do atendimento. (Por: Redação)

O impacto da batida derrubou o poste, que ficou atravessado sobre a pista, bloqueando completamente a faixa de rolamento no sentido Adamantina/Lucélia. A concessionária responsável pela rede elétrica foi acionada para realizar a remoção da estrutura e restabelecer a segurança no local.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia. (Por: Adamantina NET)