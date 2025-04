LUCÉLIA: Pod Cast Estúdio Evaldo Siqueira volta com novidades

Depois de muitos pedidos de moradores da cidade de Lucélia e região, o tradicional Pod Cast do Estúdio Evaldo Siqueira, estará de volta, trazendo muitas novidades e entretenimento.

Idealizado pelo amigo Cido do Gás, que já vem realizando este trabalho há mais de dois anos, com vários quadros sendo eles, histórias de superação, campanhas beneficentes, minha história minha vida, homenagens, testemunhos e mensagens do dia, dentre outros.

O Pod Cast esteve fora do ar por algum tempo, mas o amigo Cido promete voltar em breve, mas afirma que neste dia 14 de abril, haverá uma prévia com um empresário da cidade, com história de vida e superação.

Para ter acesso ao Pod Cast basta entrar na página do Facebook

https://www.facebook.com/aparecidonascimento.luc/

As postagens já atingiram pico de 7 mil visualizações sendo somente a maior parte do município de Lucélia. É portanto, uma ferramenta de comunicação poderosa que atinge o objetivo de forma eficiente e transparente.

Quem desejar conhecer de perto o Pod Cast entre em contato com o Cido pelas redes sociais ou WhatsApp (18) 99958 6014 e agendar uma visita ou entrevista, deixando bem claro que fica terminantemente proibido debates ou polêmicas sobre política, religião ou futebol, e também sem ofensas ou denegrir a imagem de pessoas ou empresas, e cada pessoa responde pelos seus atos ou falas.

E assim finaliza o amigo Cido convidando as Empresas que queiram patrocinar o programa. Entrem em contato e conheça os serviços e benefícios. (Por: Marcos Vazniack)