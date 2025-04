Suspeito de homicídio em Dracena é preso em Osvaldo Cruz

Na madrugada deste sábado (12), a Polícia Militar de Osvaldo Cruz prendeu um homem procurado pela Justiça por suspeita de ser o autor de um homicídio. A prisão ocorreu durante patrulhamento pela Vila Esperança.

De acordo com a PM, ao acessarem a Rua da Liberdade, os policiais avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, tentou fugir em direção a uma área de mata. No entanto, os agentes conseguiram localizá-lo e realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, após consulta criminal, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Dracena no último dia 10.

O mandado é referente a um homicídio ocorrido na última terça-feira (8), no município de Dracena, cuja vítima foi identificada como Rodrigo Arrias Dias, de 42 anos. A informação foi confirmada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Distrito Policial de Adamantina. A autoridade policial de plantão elaborou o boletim de ocorrência de captura de procurado e manteve o cumprimento do mandado de prisão. (Por: Jornal Cidade Aberta)