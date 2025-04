Operação flagra venda de bebidas alcoólicas a menores em Junqueirópolis

Na noite de sexta-feira, (11), uma operação integrada entre a Polícia Militar, o Setor de Tributação da Prefeitura, a Vigilância Sanitária e o Conselho Tutelar foi realizada no município de Junqueirópolis, visando a fiscalização de estabelecimentos comerciais e condutas irregulares.

Durante a ação, três comércios foram vistoriados e autuados por irregularidades relacionadas ao horário de funcionamento e às condições sanitárias, conforme apontado pelos órgãos competentes.

O ponto mais grave da operação ocorreu em um dos estabelecimentos, onde cinco adolescentes foram flagrados consumindo bebidas alcoólicas adquiridas no local. O proprietário foi imediatamente conduzido ao Plantão Policial de Dracena, onde foi autuado com base no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata do fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de idade.

A autoridade policial estipulou fiança no valor de um salário mínimo (R$ 1.518,00), a qual foi paga, permitindo a liberação do autuado. Os menores foram encaminhados ao Conselho Tutelar e permaneceram sob os cuidados das conselheiras responsáveis.

Além das fiscalizações em comércios, a operação também abordou 15 condutores de veículos. Ao todo, foram emitidas 20 autuações por diversas infrações, incluindo recusa ao teste do etilômetro (bafômetro).

A ação integrada reforça o comprometimento dos órgãos públicos com a segurança, saúde e proteção de menores no município, além do combate à comercialização irregular de bebidas alcoólicas. (Por: Redação)

