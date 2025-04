Rapaz morre em acidente com moto

Um motociclista foi socorrido em estado grave na manhã desta segunda-feira em função de acidente na Rua Edson da Silveira Campos, esquina com a Rua Euclides da Cunha, em Dracena.

Desgovernado, o motociclista atingiu árvores na calçada e a moto foi parar no meio do cruzamento. Ficou muito sangue junto à calçada. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da ocorrência.

Testemunhas comentaram no local que a vítima teria discutido com outra pessoa antes da colisão.

Moradores ouvidos pela reportagem relataram que no local são registrados muitos acidentes, constantemente, e pedem providências com a melhoria da sinalização, incluindo redutores de velocidade.