“SOMBRA DAS DROGAS”: Operação esclarece morte de homem com facada no peito

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio das Unidades Especializadas DIG/DISE, esclareceu nesta terça-feira (15) a autoria de um crime de homicídio ocorrido em Dracena. A vítima, um homem de 42 anos, foi atingida por um golpe de arma branca – possivelmente uma faca – na altura do peito. Ele chegou a ser socorrido, mas teve o óbito constatado no Pronto Atendimento Médico (PAM) de Dracena.

Dada a gravidade do fato, os agentes das Unidades Especializadas foram imediatamente acionados e iniciaram as diligências no local do crime, realizando coleta de vestígios, fotografias e oitivas de testemunhas, além da instauração de inquérito policial. Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida.

No curso das investigações realizadas pela Polícia Civil, já na quarta-feira (9), a equipe policial obteve elementos que indicaram a autoria do crime, bem como a provável motivação: consumo de drogas. O suspeito, um homem de 45 anos com antecedentes por tráfico e roubos cometidos com uso de faca, foi identificado como o autor do homicídio. A Polícia Civil representou judicialmente por mandados de busca domiciliar e de prisão temporária em desfavor do suspeito. Ambos os pedidos foram acolhidos pelo Ministério Público e deferidos pelo Poder Judiciário da Comarca de Dracena.

Na quinta-feira (10), a Polícia Civil deflagrou a “Operação Sombras das Drogas”, com o objetivo de cumprir os mandados judiciais e capturar o investigado, que não possuía endereço fixo.



Foram realizadas diversas incursões em locais conhecidos por consumo de drogas. Durante as diligências, surgiram informações de que o suspeito teria deixado a cidade para tentar se ocultar da Justiça. No imóvel vistoriado, os policiais apreenderam facas que foram encaminhadas à perícia para análise técnico-científica.

Na madrugada de sábado (12), o suspeito foi localizado e preso na cidade de Osvaldo Cruz, no bairro Vila Esperança.



Nesta terça-feira (15), o acusado foi conduzido até a sede das Unidades Especializadas DIG/DISE de Dracena, onde foi formalmente interrogado. Ele permanecerá preso pelo prazo de 30 dias, conforme a prisão temporária decretada, podendo esta ser prorrogada ou convertida em prisão preventiva.

O nome da operação, “Sombras das Drogas”, faz referência aos impactos negativos que o consumo nocivo de entorpecentes pode causar, sendo, muitas vezes, pano de fundo para a prática de crimes violentos. (Por: Polícia Civil)