Workshop reúne mais de 130 cafeicultores em Osvaldo Cruz

Mais de 130 produtores de café participaram do 1º Workshop Café em Foco: Desafios e Oportunidades, realizado em Osvaldo Cruz. A iniciativa, promovida pelo Sebrae-SP e pela Prefeitura de Osvaldo Cruz na última sexta-feira (11), teve como objetivo fortalecer o setor cafeeiro na região da Nova Alta Paulista, levando conhecimento técnico e capacitação aos produtores rurais.

Estiveram presentes no evento a prefeita de Osvaldo Cruz, Vera Lúcia Alves, a vice-prefeita de Pacaembu, Elizabete Gratão, o subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar do Estado de São Paulo, Diógenes Kassaoka, o dirigente da Aprup, Waldir Visioli e, representando a CATI, Rodrigo Luiz Lemes.

O encontro foi aberto com a palestra do subsecretário Diógenes Kassaoka que apresentou o tema “Associativismo como forma de desenvolvimento do produtor rural”, que destacou aos cafeicultores dados relevantes sobre o consumo de café e o cenário atual do setor.

Na sequência, Andreza Cruz apresentou a Rede ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta), explicando o programa Integra São Paulo, seus objetivos e os benefícios para os produtores.

Diretamente de Caconde, por videoconferência, o produtor rural Ademar Ferreira compartilhou ações de sucesso realizadas pela Associação de Caconde. Os participantes puderam tirar dúvidas e trocar experiências.

Para compartilhar sua vivência com o cultivo de café, o produtor Pedro Berengani relatou sua trajetória, destacando os desafios e oportunidades enfrentados na produção.

O consultor de negócios do Sebrae-SP Guilherme Soares também destacou a importância da Indicação Geográfica (IG) do café da Nova Alta Paulista, que está em processo de análise pelo INPI.





Encerrando o evento, Edson Tadashi Savazaki, técnico da CATI, ministrou uma palestra sobre os cuidados necessários na condução do café para garantir qualidade e produtividade, promovendo uma troca rica de informações entre os produtores. Durante o almoço, os participantes aproveitaram para fazer networking e trocar experiências.

O produtor rural de Osvaldo Cruz, Carlos Roberto Merlotti, destacou a importância do encontro e de encontrar outros produtores. “O plantio começou pelo meu avô, meu pai e agora sou eu. É muito bom para a gente se unir, pois sozinho, como disseram, ninguém sai do lugar. Sempre tem alguma coisa nova para gente aprender.”



Juraci Lorencetti, produtor de café, também comentou sobre a importância de continuar sempre adquirindo conhecimento, pois as técnicas foram mudando ao longo do tempo. “É importante, pois é uma evolução. A gente tinha uma tradição de plantar café. Sou do tempo que se plantava com caroço no chão. Vem evoluindo. As palestras a gente tem que ouvir e renovar o plantio com árvores, fazer culturas alternadas que não admitíamos.”

O workshop contou com o apoio da Aprup, Coamp, CATI, Faesp/Senar, Amnap, Rede ILPF, Marchesi Corretor de Café e do Sindicato Rural de Rinópolis. (Assessoria)