Acidente com caminhonete deixa homem gravemente ferido

Uma pessoa que estava em uma caminhonete sofreu ferimentos, inicialmente considerados de natureza grave, após acidente ocorrido na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no município de Martinópolis, no último sábado, dia 12.

Ainda de acordo com informações a vítima foi conduzida para atendimento em um hospital, onde o paciente realizou procedimentos de emergência e se encontrava estável no início da madrugada de domingo, dia 13.

Segundo informações da Artesp, por volta das 19h34 a equipe da Concessionária EIXO SP atendeu um acidente de trânsito no quilômetro 429, onde, segundo informações colhidas no local, o veículo seguia pela Rodovia Homero Severo Lins (SP-284) e, ao acessar a SP-425, local de curva chocou-se contra o talude, se imobilizando pelo local até a chegada do apoio.

Ainda de acordo o registro, o veículo foi removido pelo guincho até a base da Polícia Rodoviária. (Por: Bastos Já)