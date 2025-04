Engavetamento envolve três caminhões na SP-425

Quatro pessoas que estavam em três caminhões saíram sem ferimentos após um “engavetamento” ocorrido em um trecho em obras na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no município de Martinópolis (SP), nesta segunda-feira, dia 14. O acidente de trânsito ocorreu por volta das 9 horas da manhã na altura do quilômetro 424 mais 700 metros da rodovia e foi atendido pela equipe da Concessionária EIXO SP.

Segundo a Artesp, com base nos relatos colhidos, os veículos trafegavam pela rodovia e no local, onde havia uma obra com sinalização “PARE e SIGA”, um caminhão Mercedes Benz, que seguia a frente, e um F4000, que vinha logo atrás, pararam. Porém, um caminhão Cargo colidiu na traseira do F4000, que por sua vez foi projetado na traseira do Mercedes Bens. O caminhão Cargo ficou imobilizado no canteiro lateral e os demais veículos pela faixa de rolamento.

Também conforme a Artesp, a equipe da ambulância informou que as quatro pessoas que estavam nos caminhões saíram ilesos. O caminhão Mercedes Benz saiu da faixa rolamento por meios próprios e imobilizou-se pelo canteiro lateral e depois seguiu viagem. O caminhão Cargo, que estava carregado com 60 botijões de gás ficou aguardando recurso que veio de Martinópolis. Um guincho fez a remoção do F4000 até um posto. (Por: Bastos Já)