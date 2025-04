Copa Alta Paulista de Veteranos tem rodada com muitos gols

Um pequeno espaço do Estádio Municipal de Pracinha se transformou em campo society. A transformação foi para receber os jogos da 5ª rodada da 18ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia realizado no último domingo (13).

Três jogos foram realizados com muitos gols marcados que agradaram o público presente. Destaque para o time do Grupo Master F.C. de Osvaldo Cruz/ Cardans Travain/Trans Martins/ Olho Vivo Vistoria/ Casa do Forro/ Infocenter, que sem dificuldade impôs uma goleada sobre o time adamantinense do Amigos do Laío F.C. por 9 a 2. Com os gols marcados através dos jogadores: Alessandro (3), Vanderley (2), Cleber, Gilmar, Vando e Aguinaldo (1-cada).

Na rodada teve os anfitriões (donos da casa) Pracinha F.C. vencendo por 5 a 1, o Mariápolis E.C. Com os seus marcadores Bruno Ribeiro (2), Matheus, Elton e Anderson (1-cada)

Já no encerramento da rodada o Clube dos 40 F.C. / Lucélia levou a goleada por 7 a 1, do Brahmanos F.C./ Bastos. Os bastenses marcaram seus gols através Vagner Viana (3), Fabinho (2), Zé Roberto e Rodolfo (1-cada)

ORGANIZAÇÃO

Osvaldo da Silva “Pexeiro” e Vinicius Bussi da Liga Luceliense da Alta Paulista de Futebol Médio de Veteranos.

ARBITRAGEM

Coordenada por Claudemir Tureba (Valparaiso)

Por: Jair Kbça – Crédito Foto: Grupo Master / Osvaldo Cruz

.