Eixo SP realiza obras de revitalização na SP 294 entre Pompeia e Parapuã

A SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros passa por obras de revitalização do pavimento em diversos pontos no trecho entre os municípios de Pompeia e Parapuã. Os trabalhos, realizados pela Eixo SP Concessionária de Rodovias, começaram na última quinta-feira (10) e seguem até o dia 30 deste mês, com serviços executados de segunda a sábado, das 8h às 17h.

A intervenção visa a aplicação de microrrevestimentos no pavimento, técnica que contribui para manter a pista em boas condições de tráfego e aumentar sua durabilidade. Ao todo, serão 142 pontos beneficiados com as melhorias, contemplando tanto as pistas no sentido leste quanto no sentido oeste da rodovia.

Durante a execução dos trabalhos, uma das faixas de rolamento é interditada temporariamente, enquanto a outra permanece liberada para o tráfego de veículos. Por isso, a concessionária alerta os motoristas para que redobrem a atenção ao trafegarem pelo trecho em obras, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização instalada no local.

Nesta semana, as equipes estão concentradas nas proximidades do município de Quintana. Nos próximos dias, os trabalhos avançarão pelos pontos localizados no sentido oeste da rodovia, em direção a Parapuã.

Para garantir a segurança de motoristas e trabalhadores, a Eixo SP mantém todo o trecho sinalizado com placas indicativas, cones e a presença de homens-bandeira, que orientam o fluxo de veículos e alertam sobre a presença de operários na pista. A concessionária reforça que os serviços são fundamentais para garantir a qualidade do pavimento e a segurança dos usuários da rodovia.

Por Lettera Comunicação

