FLORA RICA: Secretaria do Meio Ambiente intensifica medidas para o descarte correto do lixo

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está intensificando as orientações à população sobre a importância do descarte correto do lixo.

O secretário da pasta, Inaldo Nascimento, destaca que a separação adequada dos resíduos sólidos e recicláveis é essencial para minimizar impactos ambientais e garantir um melhor aproveitamento dos materiais recicláveis.

De acordo com as diretrizes reforçadas pela Secretaria do Meio Ambiente, a separação do lixo deve seguir os seguintes critérios:

-Resíduos urbanos: restos de alimentos, papel higiênico, fraldas, embalagens sujas e outros materiais não recicláveis devem ser descartados no lixo comum.

-Materiais recicláveis: plásticos, vidros, metais, papelão e papéis limpos devem ser destinados corretamente para a coleta seletiva.

Em Flora Rica, a coleta dos resíduos urbanos ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, enquanto a coleta seletiva dos recicláveis acontece às terças.

O lixo de resíduos sólidos é enviado para um transbordo e encaminhado para seu destino final no aterro de Adamantina.

O secretário Inaldo também reforça que a colaboração da população é fundamental para manter a cidade mais limpa e sustentável. “Separar corretamente os resíduos facilita a reciclagem e reduz o volume de lixo enviado para aterros, preservando o meio ambiente e promovendo uma cidade mais organizada”, destaca.

Por Assessoria de Comunicação

