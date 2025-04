LUCÉLIA: Semana Santa com lazer e natureza no Pesqueiro Santa Lúcia

A Semana Santa está chegando e, com ela, cresce a busca por momentos de paz, reflexão e contato com a natureza. Pensando nisso, o Pesqueiro Santa Lúcia, localizado na Chácara Santa Lúcia, em Lucélia, preparou uma programação especial para receber famílias e amigos em um ambiente acolhedor, perfeito para relaxar e celebrar a data com tranquilidade.

Sob a direção de Júlio César Clapis e Odair Clapis, o espaço oferece uma variedade de atrações para todas as idades, incluindo pesca esportiva e pesque pague para você que gosta daquele peixe fresquinho, além de opções de alimentação no local com as mais variadas porções e petiscos, que garantem uma experiência completa ao ar livre.

Com um cenário cercado por natureza, o pesqueiro tem se tornado ponto de encontro para moradores da região e visitantes que procuram lazer, conforto e contato com o verde em um só lugar. Seja para um dia tranquilo em família ou para quem deseja aproveitar o feriado de maneira diferente, o Santa Lúcia é uma excelente escolha.

Pesqueiro Santa Lúcia – Chácara Santa Lúcia, Lucélia. Informações e reservas: (18) 99788-3096.

Por Redação

