FLÓRIDA: Iniciado grande mutirão de combate à dengue na cidade

A Prefeitura de Flórida Paulista deu início, no último dia 9 de abril, a um amplo mutirão de combate à dengue. A ação emergencial visa conter o avanço da doença no município e reforçar a conscientização da população sobre a importância da prevenção.

Equipes estão mobilizadas em todos os setores da cidade, com foco na eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O mutirão tem caráter educativo e prático, e busca envolver diretamente os moradores nas ações de combate.

Para garantir maior eficácia na comunicação, um carro de som percorre os bairros informando os moradores sobre o cronograma de visitas e orientando sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito. A mensagem inclui dicas simples, como manter caixas d’água tampadas, evitar o acúmulo de água em recipientes e realizar limpeza frequente em quintais e terrenos.

Além do trabalho das equipes da Prefeitura, uma empresa foi contratada especialmente para atuar no recolhimento de materiais que possam acumular água e se transformar em focos do mosquito. O reforço externo visa acelerar o processo e dar maior cobertura à ação.

Segundo o setor de Vigilância Epidemiológica do município, a participação ativa da população é fundamental para o sucesso da iniciativa. “A colaboração dos moradores é essencial. Precisamos da ajuda de todos para vencer essa batalha contra o mosquito”, destacou o setor em nota.

A Prefeitura reforça que o combate à dengue é uma responsabilidade coletiva e deve ser contínuo. A mobilização segue nos próximos dias com ações em todos os bairros da cidade.