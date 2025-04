PACAEMBU: Leilão de Gado da Paróquia Nossa Senhora das Graças é sucesso

Em clima de solidariedade e confraternização, a Paróquia Nossa Senhora das Graças promoveu no domingo, dia 6 de abril, mais uma edição do tradicional Leilão de Gado, que já se tornou um dos eventos mais aguardados do calendário comunitário da Cidade Paraiso.

Realizado no recinto de eventos, o leilão reuniu um grande público de Pacaembu e de cidades vizinhas. Famílias inteiras participaram do encontro, que uniu fé, cultura e apoio às obras sociais da igreja.

Com ambiente familiar e acolhedor, o evento contou com uma expressiva participação popular e o apoio maciço da comunidade local. Voluntários se mobilizaram para preparar um delicioso churrasco com acompanhamentos, que foi servido aos presentes que foi elogiado por todos que prestigiaram a festa.

Além do almoço, o grande destaque foi, como sempre, o leilão de gado, que mais uma vez superou expectativas. Foram arrematadas diversas cabeças de gado, carneiros e outras, todos doados por fiéis e produtores rurais da região. A renda arrecadada será destinada integralmente às obras de reforma da paróquia, que vem recebendo modernização em seu prédio.

Em nome da comunidade paroquial, o padre Marcelo expressou sua gratidão aos doadores, voluntários e a todos que contribuíram com o sucesso da iniciativa: “Nossos agradecimentos a todos os doadores, a todos que estiveram no recinto e a todos que trabalharam para que esse evento fosse um sucesso. Deus os abençoe!”.

O Leilão de Gado da Paróquia Nossa Senhora das Graças segue sendo uma demonstração viva da união e da força da comunidade de Pacaembu, que, mais uma vez, mostrou seu espírito solidário e sua fé em ação.

Por Redação