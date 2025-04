FAI realiza Jogos Universitários 2025 de 4 a 9 de maio

Em menos de três semanas, o entusiasmo e a animação da comunidade acadêmica do Centro Universitário de Adamantina vão tomar conta das dependências do Câmpus III (Av. Marechal Castelo Branco, 660) com a realização dos Jogos Universitários 2025 (JUFAI), organizados pela Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) e parceria das atléticas dos cursos.

As inscrições para as modalidades individuais e coletivas estão disponíveis até 30 de abril no link portal.fai.com.br/jufai.

Agendada para iniciar em 4 de maio (domingo) com a IX Corrida e Caminhada FAI 5K, às 7h, no Parque dos Pioneiros (R. Pref. Antônio Cescon), e se encerrar dia 9, esta edição terá duas novidades: a presença de uma mascote dos jogos, eleito por concurso – o cachorro caramelo, que vai transitar entre os atletas, e a participação dos servidores/as da Prefeitura de Adamantina junto à delegação dos docentes e servidores técnico-administrativos da FAI.

“Teremos uma maior abertura dos jogos para que possam estar conosco. Nada mais justo, tendo em vista que a prefeitura é nossa grande parceira”, afirma o coordenador de projetos de extensão da área de Exatas e Agrárias da PROEXT, Prof. Me. João Paulo Gelamos.

Haverá transmissão via Youtube da @faiadamantina em todas as noites de competições, a partir das 19h30.

Modalidades

Na edição 2025, os Jogos Universitários manterão as modalidades individuais e coletivas da última edição, divididas nas categorias masculino e feminino: futebol society; futsal; handebol; voleibol; basquete; tênis de mesa; natação – individual, revezamento; atletismo 100 metros, 400 metros, 1.200 metros, arremesso de peso, salto em distância, revezamento 4×100 metros; jiu-jítsu; damas; xadrez; jogos eletrônicos; e corrida de rua.

“Sempre tentamos realizá-la de forma solidária por meio da arrecadação de donativos que serão doados a entidades”, explica.

Com cinco quilômetros, a corrida de rua será dividida por categorias de idade de 5 em 5 anos. Já a caminhada e o ciclismo serão destinados à comunidade para fins de promoção da saúde.

“Convidamos toda a população de Adamantina e região para prestigiar os jogos universitários. Venha torcer para o membro da família, amigo ou conhecido e traga as crianças, pois o esporte é um momento de descontração, de alegria e de lazer. A competitividade dá espaço a outras emoções. Que toda a população possa estar conosco durante esses dias fazendo parte desse grande momento”, finaliza.

Por Priscila Caldeira – Foto: Agência DCOM

.