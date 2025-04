JUNQUEIRÓPOLIS: Inaugurada Academia ON FIGHT com aulas de Boxe, Jiu Jitsu, Judô e Muay Thai

Junqueirópolis conta agora com um moderno espaço para a prática dos esportes de Artes Marciais e combate de contato. Foi inaugurada no último sábado (12) a Academia ON FIGHT.

A nova academia é especializada em aulas de Boxe, Jiu Jitsu, Judô e Muay Thai, voltadas para todas as idades.

As aulas são coordenadas por professores graduados e reconhecimentos comprovados na cidade e região, com horários programados para melhor atender os alunos. A Academia tem como responsável, o Professor de Educação Física, Júlio César Pinato, que ministra as aulas de Jiu Jitsu.

A inauguração contou com as presenças de adeptos dos esportes de Junqueirópolis e cidades vizinhas, moradores e autoridades municipais. No evento houve apresentações de cada uma das modalidades por professores e praticantes das artes.

A ON FIGHT está localizada na avenida João Furini, nº 10, Bairro Pioneiros-fone: 18-99759-8598.

Por Redação – Foto: Anderson Neguin

.