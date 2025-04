FLÓRIDA: Tratamentos dentários? Fale com o DR. MARCOS TODA

Com quase 30 anos de dedicação à odontologia, o Dr. Marcos Toda é um dos nomes mais respeitados da área em Flórida Paulista. Reconhecido por sua experiência, profissionalismo e atendimento humanizado, o cirurgião-dentista realiza todos os tipos de procedimentos odontológicos, com destaque para os implantes dentários; uma solução moderna, segura e eficaz para quem busca recuperar a função e a estética do sorriso.

Entre os principais procedimentos executados pelo cirurgião clínico geral, estão: prótese, endodontia (canal), restaurações, cirurgia de dente do siso e implantes.

Os implantes são indicados para quem perdeu um ou mais dentes, proporcionando mais conforto, segurança na mastigação e uma aparência natural. “Cada sorriso é único. Por isso, avaliamos cada paciente com atenção para oferecer o melhor tratamento, de forma personalizada”, destaca o Dr. Marcos.

O consultório está localizado na Avenida São Paulo, 342 – no centro de Flórida Paulista. Para agendamentos ou informações, basta entrar em contato pelo telefone (18) 99801-1899.

Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto!

Por Redação

