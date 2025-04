LUCÉLIA: CACAU SHOW está recheada de novidades de Páscoa

A magia da Páscoa já chegou à Cacau Show de Lucélia, e com ela uma explosão de sabores e novidades que prometem encantar todas as idades. Sob a direção da empresária Aline Fazan, a loja está totalmente preparada para transformar esta data tão especial em um verdadeiro festival de doçura e emoção.

A equipe da Cacau Show caprichou nos detalhes e apresenta uma linha completa de produtos que unem criatividade, qualidade e sabor. Um dos grandes destaques são os ovos com pelúcia, uma combinação perfeita de chocolate premium e personagens adoráveis que prometem arrancar sorrisos dos pequenos e emocionar os adultos.

Para os apaixonados por confeitaria, a loja traz kits exclusivos com fuês e espátulas, ideais para presentear com carinho e personalidade. E para os paladares mais exigentes, as apostas são os sofisticados Ovos do Chef, o irresistível Ovo de Colher e a grande inovação do ano: o Ovo de Corte, uma verdadeira experiência gourmet com a assinatura da Cacau Show.

Localizada na esquina da avenida Internacional com a Brasil, a loja convida a todos a antecipar as compras e garantir os sabores mais desejados desta Páscoa.

Por Redação

.