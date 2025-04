Vítima de ataque com facão em Adamantina mostra sinais de recuperação

O caso, que abalou a cidade e causou comoção na região, teve novos desdobramentos nos últimos dias, agora com notícias mais esperançosas. Segundo Valdecir Ribeiro, pai de Jonathan, o jovem tem reagido positivamente aos tratamentos e cirurgias, o que tem renovado a fé da família na recuperação total do filho.



Ele foi vítima de um ataque brutal com o uso de um facão, que quase resultou na amputação de suas pernas, com risco de morte, no dia 2 de abril, após desentendimento em uma residência em que estavam outros dois indivíduos que seguem presos.

Após o crime, os dois fugiram do local, mas acabaram localizados durante buscas feitas pela polícia.

“Deus é maravilhoso, operou mais um milagre, pode ter certeza disso. Ele está reagindo a cada dia. As cirurgias correram bem, tudo está indo muito bem. Ele já mexe os dedos e, apesar de ainda haver muitos riscos, existem também muitas chances de ele voltar quase que perfeitamente ao normal”, disse Valdecir, emocionado em conversa com a Folha Regional.

Além do tratamento físico, Jonathan também já iniciou acompanhamento psicológico, essencial diante do trauma vivido. Segundo o pai, o jovem está enfrentando bem até mesmo os momentos mais difíceis e os grandes desafios nessa etapa.

“Ele está bem consistente e já passando por psicóloga. Está suportando até bem a situação. Mas estou firme, orando muito, e Deus está cuidando mesmo”, reforça Valdecir.



O pai fez questão de agradecer à equipe médica e a todos os profissionais da Santa Casa de Adamantina pelo atendimento cuidadoso desde os primeiros momentos após o ocorrido.

“Minha gratidão à equipe médica em geral e a todos os funcionários e colaboradores da Santa Casa, que com muito carinho e amor estão cuidando do meu filho desde os primeiros minutos na UTI. Que Deus retribua todo o amor e carinho que têm prestado.”

Ainda não há previsão de alta hospitalar, mas a recuperação de Jonathan é vista como um sinal de esperança em meio a um episódio de violência que chocou toda a comunidade.